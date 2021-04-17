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17.04.2021 08:50
Рубрика: В мире

Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу вечером, сообщили в армейской пресс-службе.

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Отмечается, что под удары попали тренировочный лагерь ХАМАС, строящаяся позиция для зенитных установок, завод по производству бетона, а также склад боеприпасов, пишет ТАСС.

Ранее из сектора Газа была выпущена одна ракета. По данным государственного радио Израиля, снаряд разорвался в незаселенной местности, не причинив ущерба.

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