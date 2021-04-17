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17 апреля 2021 г. 11:14
Общество
Текст: Ирина Ивойлова

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад

Выпускники школ только что написали итоговое сочинение. А какие сочинения писали 70 лет назад и, главное, для чего?
Фото: Киквадзе М./Фотохроника ТАСС
Фото: Киквадзе М./Фотохроника ТАСС

За три года старшеклассники в 50-х годах должны были написать 23 сочинения - классных и домашних. Среди них, к примеру, были такие:

"Татьяна, русская душою",

"Борьба Гоголя с "мертвыми душами" в русской жизни",

"Картины освобожденного труда в романе Чернышевского "Что делать?",

"Некрасов как соратник Чернышевского",

"Иудушка Головлев в маске и без маски",

"Большие темы маленьких рассказов молодого Чехова",

"Вчера, сегодня и завтра в пьесе Горького "Вишневый сад",

"Характеры рабочих в пьесе Горького "Враги",

"Проблема счастья советского человека в романе Павленко",

"Мы уже не те русские, которые были до 1917 года (Жданов)".

Если отбросить идеологизированные темы, то литературные - совсем не простые. Не уверена, что все нынешние школьники могли бы их осилить.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Как хорошо написать итоговое сочинение

Сочинения в те годы писались в особой тетради. Каждый старшеклассник составлял целый "сборник" школьных литературно-критических статей. Зачем такое сочинительство было нужно? Удивитесь, но в 50-е годы было объявлено: цель курса школьных сочинений - "общая авторская подготовка советского школьника". А все потому, что "уменье писать необходимо каждому советскому человеку: и стахановцу, и мастеру полей, и офицеру, и партийному, советскому, профсоюзному деятелю, организатору и пропагандисту, не говоря уже о людях таких профессий, как учителя, журналисты, ученые. Большевистское слово - острейшее оружие нашей борьбы за коммунизм против капитализма с его растленной идеологией", сказано в одной из популярных методичек для педагогов, изданной в 50-х годах прошлого века.
Как гимназисты XIX века добывали темы итогового сочинения

Для чего нужны были сочинения в школе? "Сочинения учат… мыслить с пером в руках… Работа над ним (сочинением) развивает не одно мышление ученика: она развивает его волю, настойчивость, выдержку. Она обогащает, несомненно, его чувства: ученик переживает неудачи свои и товарищей, разочарований и радость достижений. Сочинения развивают трудоспособность ученика. Подготовка сочинения сказывается и на поведении ученика в коллективе школьном и семейном".

К слову, сама работа над школьным сочинением была даже важнее, чем результат, и переписывал работу ученик начисто только после того, как несколько раз поработал над текстом сам и исправил ошибки, на которые указал учитель.

Какие ошибки были в сочинениях 70 лет назад?

1. "Немного его портил нос. Он был настоящим русским носом, несколько вздернутым вверх, но это ему даже шло". Так все же портил нос внешность или нет? Плюс сомнительное суждение о "настоящем русском носе".

Фото: из личного архива
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2. "От самого берега острова начинается лес, и кажется, что весь остров покрыт лесом, а из его середины поднимается колокольня, с крестом, уходящим в небо". Ученик защищал свою работу, говорил, что видел "пейзаж с крестом". Ан нет! Явление нетипичное, так как в стране большая часть церквей используется плод склады, клубы…Автор выбрал нетипичный факт и "силится это нетипичное возвести в типичное".

3. "Через речку лежал мост, по которому едва можно было бы пройти одному человеку". А почему, собственно, нельзя было пройти?

Автору надо было указать причину: "1.мостик узкий. 2. ветхий. 3. завален чем-либо".

4. "Лучи прорывались сквозь листву, окрашивая концы ветвей и толстые стволы деревьев". Автор забыл сказать, в какой оттенок окрашивались ветви и стволы.

Между тем

Два полезных совета из 50-х годов прошлого века, которые помогут написать любое сочинение и сегодня:

- "Бывает ведь и так: план сам по себе, сочинение - само по себе... Не лучше ли заставлять восьмиклассника, да и девятиклассника пункты плана вписывать в самый текст сочинения в виде заголовков к его частям? Тогда и самому школьнику будет видно, насколько освещен им тот или иной вопрос темы".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- "Школьников надо отучить от двух крайностей: от привычки писать сразу беловик и от привычки писать сразу полный черновой текст… Целесообразнее же всего поступать так: пять-десять минут - сосредоточенного обдумывания темы, десять-пятнадцать минут - на составление плана сочинения, минут двадцать - на черновые наброски некоторых, особенно ответственных мест сочинения и полный час - на исполнение белового текста. Это при двух уроках на классное сочинение".

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