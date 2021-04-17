Оперштаб: Еще 1 638 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели ещё 1 638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320.

Выявлены 2 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека. В столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.