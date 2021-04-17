Новости

Брянского депутата арестовали за педофилию 11:20
Андрей Бочкарев: Девять новых мостов планируется построить в Москве до конца 2024 года 11:18
Оперштаб: Еще 1 638 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
В Красноярске жилой дом эвакуировали из-за обмотанного проводами предмета 11:05
Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом в Черное море 10:51
Немкова доставили в больницу после победы над Дэвисом 10:33
В Чите СК проверит школу, где отравились ученики 09:56
В Москве столкнулись девять автомобилей 09:15
В России создан неуязвимый для РЭБ квадрокоптер-разведчик 08:51
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа 08:50
Рогозин сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося экипажа МКС 08:19
Немков защитил титул чемпиона Bellator 07:14
В школы Якутска поступили сообщения о минировании 07:09
Как съесть стакан сахара: Врач предупредил о вреде известной крупы 07:06
Врач рассказала, как распознать "развод" на платные анализы 07:05
Пшеничная: Ситуация с COVID-19 в мае будет зависеть от соблюдения правил 06:57
Терапевт рассказала, когда вода из-под крана становится опасной 06:34
В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции 06:30
Двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции в Пекине 06:21
Глава СК поощрил медалью врачей, сделавших операцию во время пожара 06:09
В Госдуме оценили ситуацию с коллективным иммунитетом к COVID-19 05:57
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море 05:50
Крупнейший регион Канады закроет границы с соседями из-за COVID-19 05:23
Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях 05:06
"Союз МС-17" с россиянами на борту успешно отстыковался от МКС 04:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 11:14
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 1 638 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели ещё 1 638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320.

Фото: Александр Корольков/РГ
За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах

Выявлены 2 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека. В столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах
Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом в Черное море
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море
В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции
Восемь человек во Франции умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19