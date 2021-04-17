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17.04.2021,  
14:14
Текст:  Антон Валагин

Применение российского дрона-камикадзе показали на видео

Появилось видео боевого применения против террористов в Сирии российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Дрон-камикадзе используется уже несколько лет.

Фото: ZALA AERO
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На показанных кадрах беспилотник поражает движущийся джип с боевиками и их пулеметную точку. Пулеметчик услышал звук приближающегося дрона и попытался убежать, но было уже поздно.

- К цели изделие подходит на скорости порядка 300 километров в час и от него уже никуда не увернуться, - рассказал "Вестям" главный инженер Zala Aero Group Александр Захаров.

"Ланцет" запускается с катапульты и летает при помощи электродвигателя - тот работает намного тише других, он легче и компактнее. Оперение у дрона - двойное Х-образное. Это ноу-хау российских разработчиков: такая схема улучшает маневренность и устойчивость при пикировании, к тому же сильно уменьшает габариты изделия. Снаряженный боеприпас весит 12 килограммов и помещается в узкий ящик.

Кстати, во время попавших на видео операций наводил "Ланцет" на цели другой беспилотник.

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Фото: Wikimedia.org/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
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