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17.04.2021 06:57
Рубрика: Общество

Пшеничная: Ситуация с COVID-19 в мае будет зависеть от соблюдения правил

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация с COVID-19 в России после майских праздников будет зависеть от того, насколько россияне будут соблюдать правила профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По ее словам, прогулки и общение на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, пишет ТАСС. Но стоит помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем при достаточно близком и продолжительном контакте.

Пшеничная посоветовала не посещать мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, так как риск заражения велик. Важно также не забывать носить маски в всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования: в магазинах и общественном транспорте.

Ранее Пшеничная заявила, что при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики к концу весны заболеваемость коронавирусом в России может снизиться. "Темпы заболеваемости уже снижаются за счет роста числа людей с иммунитетом к заболеванию. Это связано с проводимой у нас массовой вакцинацией", - отметила эксперт.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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