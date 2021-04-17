Пшеничная: Ситуация с COVID-19 в мае будет зависеть от соблюдения правил

Ситуация с COVID-19 в России после майских праздников будет зависеть от того, насколько россияне будут соблюдать правила профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, прогулки и общение на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, пишет ТАСС. Но стоит помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем при достаточно близком и продолжительном контакте.

Пшеничная посоветовала не посещать мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, так как риск заражения велик. Важно также не забывать носить маски в всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования: в магазинах и общественном транспорте.

Ранее Пшеничная заявила, что при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики к концу весны заболеваемость коронавирусом в России может снизиться. "Темпы заболеваемости уже снижаются за счет роста числа людей с иммунитетом к заболеванию. Это связано с проводимой у нас массовой вакцинацией", - отметила эксперт.