Брянского депутата арестовали за педофилию

Суд в Брянской области избрал меру пресечения для депутата Дятьковского районного совета депутатов - его подозревают в интимной связи с девочкой, не достигшей 14 лет.

Мужчина был задержан накануне - по версии следствия, в феврале-марте он воспользовался услугами малолетней проститутки, которую ему на дом доставила 19-летняя девушка, исполнявшая роль сутенера.

Она тоже задержана - как рассказали в управлении СК по региону, она убедила девочку из бедной семьи торговать собой, а сама контролировала процесс и поставляла клиентов.

- Преступление было выявлено сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ, - отметили следователи.

На депутата завели уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста). Юная сутенерша стала фигурантом в деле о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией (статья 240 УК РФ). Оба подозреваемых заключены под стражу.