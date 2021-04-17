Названа причина взрывов под Воронежем

Переполошившие воронежцев в ночь на субботу мощные взрывы и зарево на западе вызваны тренировкой артиллеристов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- Производились ночные стрельбы из буксируемых гаубиц "Мста-Б" на дальность до двух километров, - рассказали военные.

В пресс-службе добавили, что артиллеристы работали в режиме "огневого налета" - то есть стрельбы велась с высокой интенсивностью. Впрочем, уже в комментариях к тревожному посту говорилось, что взрывы и вспышки - обыденность для жителей юго-западных окраин города, неподалеку от которых расположен армейский полигон Погоново.