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17.04.2021 14:44
Рубрика: Происшествия

Названа причина взрывов под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Переполошившие воронежцев в ночь на субботу мощные взрывы и зарево на западе вызваны тренировкой артиллеристов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: iStock
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- Производились ночные стрельбы из буксируемых гаубиц "Мста-Б" на дальность до двух километров, - рассказали военные.

В пресс-службе добавили, что артиллеристы работали в режиме "огневого налета" - то есть стрельбы велась с высокой интенсивностью. Впрочем, уже в комментариях к тревожному посту говорилось, что взрывы и вспышки - обыденность для жителей юго-западных окраин города, неподалеку от которых расположен армейский полигон Погоново.

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