Пять картин, которые стремились заполучить охотники за искусством

Публике представят более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века - от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Эти значимые произведения русского искусства были сохранены во многом благодаря таким собирателями, как кинорежиссер Соломон Шустер, переводчик-синхронист Алексей Стычкин, врачи Александр Мясников и Арам Абрамян, видный дипломат Владимир Семенов. Под постоянным страхом конфискации коллекций и повторных арестов жили историк Сигизмунд Валк, нефтехимик Игорь Афанасьев. Однако "вирус собирательства" пересиливал - и коллекции продолжали пополняться.
В 1950-1980-е годы работы художников-модернистов публично порицались и исключались из постоянных экспозиций государственных музеев. Коллекционеры же искали и приобретали произведения гонимых мастеров под угрозой ареста по статье "Спекуляция", рискуя не только средствами и имуществом, но и собственной свободой.
Свои сталинки и хрущовки коллекционеры превращали в настоящие островки культуры. Так, в доме агрофизика Абрама Чудновского хранилось более 200 работ Роберта Фалька, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Марка Шагала и других мастеров. Буквально каждый сантиметр занимали произведения искусства в коммуналке механика Иосифа Эзраха. Жил среди полотен знаменитых художников и физик Илья Палеев.
Выставка "Охотники за искусством" будет открыта для публики с 21 апреля по 29 августа и станет частью большого спецпроекта, посвященного пятилетию Музея русского импрессионизма. А пока сотрудники музея раскрывают читателям "РГ" секреты пяти картин, которые также можно будет увидеть на выставке.
Николай Рерих. "Варяжский путь". 1907 год. Собрание С. Н. Валка. Ныне в собрании KGallery, Санкт-Петербург.
История Древней Руси, "путь из варяг в греки" с детских лет были главным объектом увлечения Николая Рериха (1874-1947). Даже свою дипломную работу, картину "Восстал род на род. Гонец" он посвятил ветхой древности славянских племен. Большую помощь в исследованиях и сборе материалов Рериху оказал критик, заведующий Художественным отделом Публичной библиотеки Владимир Стасов, который подбирал для художника редчайшие источники, консультировал по поводу форм древних судов и типов построек. В поисках вдохновения в 1899 году Николай Рерих совершил путешествие по "варяжскому пути" из Балтийского моря по рекам и озерам в Черное, к землям бывшей Византийской империи. "Для того, чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху; для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь", - отмечал Рерих в своей лекции "Искусство и археология".
Казимир Малевич. "Три фигуры в поле". (1913?)-1928. Собрание В. А. Дудакова.
Изобретатель супрематизма Казимир Малевич (1879-1935) на пути к "Черному квадрату" много экспериментировал. Известны его опыты в различных стилях и манерах: от импрессионизма, фовизма и сезаннизма до кубизма и реализма. Малевич - великий мистификатор, который к персональной выставке 1929 года в Третьяковской галерее существенным образом обновил и дополнил хронологию творчества. Указав ранние даты на работах конца 1920-х годов, Малевич "срежиссировал" собственную художественную эволюцию. В соответствии с разработанной им теорией, искусство XX века состояло из пяти сменяющих друг друга стилистических направлений: импрессионизма, сезаннизма, кубизма, футуризма и супрематизма в качестве наивысшей и финальной стадии. Работа Малевича "Три фигуры в поле" - великолепный образец постсупрематического периода конца 1920-х - начала 1930-х годов. Художник в неопримитивистском ключе представил собственный вариант крестьянской темы. Обезличенные фигуры, удаляющиеся за линию горизонта, превращены в символы истребляемой крестьянской жизни, естественной и органичной, которой так восхищался художник в своих воспоминаниях.
Зинаида Серебрякова. "Крестьянка. Портрет няни". Начало 1910-х. Собрание И. И. Палеева.
Лучшие свои вещи Зинаида Серебрякова (1984-1967) написала в имении Нескучное, принадлежавшем семьям Бенуа-Лансере, на границе Курской и Харьковской губерний. Портреты крестьян складываются у Серебряковой в серию "Типы Курской губернии", изданную в открытках Общиной святой Евгении. Со многими из сельских девушек Серебрякова близко общалась, они стали моделями не только для жанровых сцен, типа знаменитого "Беления холста", но и для "Бани" и рондо с аллегориями стран Востока для Казанского вокзала. Наследница неоклассических традиций, племянница Александра Бенуа и дочь Евгения Лансере, Серебрякова восхищалась живописцами-романтиками Алексеем Венециановым и Василием Тропининым. В "Портрете няни" художница выбирает ракурс снизу, добиваясь монументальности фигуры. При этом портрет написан с вермееровской теплотой и внимательностью: суровый взгляд модели подчеркнут скупой цветовой гаммой охристого, голубого и белого.
Михаил Нестеров. "Святая Ольга". 1892-1893 (?). Собрание А. Е. Стычкина. Ныне в частном собрании.
Михаил Нестеров (1862-1942) был одним из самых выдающихся мастеров русского и советского искусства: уже первые полотна недавнего выпускника МУЖВЗ покупает в свое собрание Павел Третьяков, а творческое наследие художника насчитывает несколько тысяч произведений. "Нестеровский пейзаж" и "нестеровская девушка" становятся яркими и узнаваемыми сюжетами и образами творчества художника. "Святая Ольга" из собрания Алексея Стычкина является авторским повторением образа, созданного для оформления южного (правого) придела на хорах Владимирского собора в Киеве. К участию в работе над созданием цикла росписей Нестерова пригласил историк искусства, археолог и художественный критик Адриан Прахов, руководивший внутренней отделкой собора; группу художников возглавлял Виктор Васнецов. Работа над фресками Владимирского собора настолько увлекла Нестерова, что изучать византийское монументальное искусство художник отправляется в трехмесячное путешествие, посещает Константинополь, Афины, Рим, Флоренцию, Равенну. Религиозные фрески для православных храмов Нестеров создает и в грузинском Абастумане (церковь Александра Невского), и в украинских Сумах (Спасо-Преображенский собор), и, конечно, в российских столицах: росписи в московской Марфо-Мариинской обители и эскизы для петербургского собора Воскресения Христова на Крови.
Нико Пиросмани. Погонщик с верблюдом. 1910-е. Собрание И. Г. Сановича. Ныне в частном собрании.
Летом 1912 года в тифлисском духане "Варяг" работы Нико Пиросмани (Николай Асланович Пиросманишвили, 1866-1918) увидели художники-футуристы Михаил Ле-Дантю и братья Илья и Кирилл Зданевичи. Так началась история открытия самобытного мастера, художника-самоучки Пиросмани, который нередко за "стакан вина и тарелку харчо" писал вывески магазинов, портреты или просто картины на клеенке самодельными красками. В 1913 году работы Пиросмани произвели фурор на московской авангардной выставке "Мишень", организованной Михаилом Ларионовым. Персональная выставка Пиросмани прошла в 1927 году в Тифлисе, а в 1930-м - в Ленинграде и Москве.
"Погонщик с верблюдом" до поступления в собрание Сановича принадлежал писателю, главному редактору журнала "Дружба народов" Виктору Гольцеву, специалисту по грузинской литературе. После смерти Гольцева в 1955 году Игорь Санович купил еще одного Пиросмани. Коллекционер так вспоминал об этом приобретении: "Все мои друзья художники уже знали, что Пиросмани для меня - это Бог. И вот приходит ко мне Володя Вейсберг и говорит: "Готовь деньги, мы тебе нашли Пиросмани". Ну, денег у меня, конечно, нет. Я одалживаю деньги у Костаки на любой срок - "как скажете - сразу возвращаю". Он мне одолжил денег, я иду и покупаю этого верблюда. А этот верблюд - первая картина Пиросмани, которая была опубликована в СССР, в Большой Советской Энциклопедии. Пиросмани - и эта вот картина".