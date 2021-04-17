Пять картин, которые стремились заполучить охотники за искусством

Выставка "Охотники за искусством", открывающаяся в Музее русского импрессионизма, расскажет захватывающие и почти детективные истории уникальных людей - 14 увлеченных коллекционеров из Москвы и Ленинграда, которые в годы оттепели и застоя собирали и сохраняли в своих квартирах шедевры живописи, графики и скульптуры.

Публике представят более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века - от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Эти значимые произведения русского искусства были сохранены во многом благодаря таким собирателями, как кинорежиссер Соломон Шустер, переводчик-синхронист Алексей Стычкин, врачи Александр Мясников и Арам Абрамян, видный дипломат Владимир Семенов. Под постоянным страхом конфискации коллекций и повторных арестов жили историк Сигизмунд Валк, нефтехимик Игорь Афанасьев. Однако "вирус собирательства" пересиливал - и коллекции продолжали пополняться.

В 1950-1980-е годы работы художников-модернистов публично порицались и исключались из постоянных экспозиций государственных музеев. Коллекционеры же искали и приобретали произведения гонимых мастеров под угрозой ареста по статье "Спекуляция", рискуя не только средствами и имуществом, но и собственной свободой.

Свои сталинки и хрущовки коллекционеры превращали в настоящие островки культуры. Так, в доме агрофизика Абрама Чудновского хранилось более 200 работ Роберта Фалька, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Марка Шагала и других мастеров. Буквально каждый сантиметр занимали произведения искусства в коммуналке механика Иосифа Эзраха. Жил среди полотен знаменитых художников и физик Илья Палеев.

Выставка "Охотники за искусством" будет открыта для публики с 21 апреля по 29 августа и станет частью большого спецпроекта, посвященного пятилетию Музея русского импрессионизма. А пока сотрудники музея раскрывают читателям "РГ" секреты пяти картин, которые также можно будет увидеть на выставке.

Николай Рерих "Варяжский путь"

Николай Рерих. "Варяжский путь". 1907 год. Собрание С. Н. Валка. Ныне в собрании KGallery, Санкт-Петербург.

История Древней Руси, "путь из варяг в греки" с детских лет были главным объектом увлечения Николая Рериха (1874-1947). Даже свою дипломную работу, картину "Восстал род на род. Гонец" он посвятил ветхой древности славянских племен. Большую помощь в исследованиях и сборе материалов Рериху оказал критик, заведующий Художественным отделом Публичной библиотеки Владимир Стасов, который подбирал для художника редчайшие источники, консультировал по поводу форм древних судов и типов построек. В поисках вдохновения в 1899 году Николай Рерих совершил путешествие по "варяжскому пути" из Балтийского моря по рекам и озерам в Черное, к землям бывшей Византийской империи. "Для того, чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху; для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь", - отмечал Рерих в своей лекции "Искусство и археология".

Казимир Малевич. "Три фигуры в поле". (1913?)-1928. Собрание В. А. Дудакова.

Изобретатель супрематизма Казимир Малевич (1879-1935) на пути к "Черному квадрату" много экспериментировал. Известны его опыты в различных стилях и манерах: от импрессионизма, фовизма и сезаннизма до кубизма и реализма. Малевич - великий мистификатор, который к персональной выставке 1929 года в Третьяковской галерее существенным образом обновил и дополнил хронологию творчества. Указав ранние даты на работах конца 1920-х годов, Малевич "срежиссировал" собственную художественную эволюцию. В соответствии с разработанной им теорией, искусство XX века состояло из пяти сменяющих друг друга стилистических направлений: импрессионизма, сезаннизма, кубизма, футуризма и супрематизма в качестве наивысшей и финальной стадии. Работа Малевича "Три фигуры в поле" - великолепный образец постсупрематического периода конца 1920-х - начала 1930-х годов. Художник в неопримитивистском ключе представил собственный вариант крестьянской темы. Обезличенные фигуры, удаляющиеся за линию горизонта, превращены в символы истребляемой крестьянской жизни, естественной и органичной, которой так восхищался художник в своих воспоминаниях.

Зинаида Серебрякова. "Крестьянка. Портрет няни".

Зинаида Серебрякова. "Крестьянка. Портрет няни". Начало 1910-х. Собрание И. И. Палеева.

Лучшие свои вещи Зинаида Серебрякова (1984-1967) написала в имении Нескучное, принадлежавшем семьям Бенуа-Лансере, на границе Курской и Харьковской губерний. Портреты крестьян складываются у Серебряковой в серию "Типы Курской губернии", изданную в открытках Общиной святой Евгении. Со многими из сельских девушек Серебрякова близко общалась, они стали моделями не только для жанровых сцен, типа знаменитого "Беления холста", но и для "Бани" и рондо с аллегориями стран Востока для Казанского вокзала. Наследница неоклассических традиций, племянница Александра Бенуа и дочь Евгения Лансере, Серебрякова восхищалась живописцами-романтиками Алексеем Венециановым и Василием Тропининым. В "Портрете няни" художница выбирает ракурс снизу, добиваясь монументальности фигуры. При этом портрет написан с вермееровской теплотой и внимательностью: суровый взгляд модели подчеркнут скупой цветовой гаммой охристого, голубого и белого.

Михаил Нестеров. "Святая Ольга".

Михаил Нестеров. "Святая Ольга". 1892-1893 (?). Собрание А. Е. Стычкина. Ныне в частном собрании.

Михаил Нестеров (1862-1942) был одним из самых выдающихся мастеров русского и советского искусства: уже первые полотна недавнего выпускника МУЖВЗ покупает в свое собрание Павел Третьяков, а творческое наследие художника насчитывает несколько тысяч произведений. "Нестеровский пейзаж" и "нестеровская девушка" становятся яркими и узнаваемыми сюжетами и образами творчества художника. "Святая Ольга" из собрания Алексея Стычкина является авторским повторением образа, созданного для оформления южного (правого) придела на хорах Владимирского собора в Киеве. К участию в работе над созданием цикла росписей Нестерова пригласил историк искусства, археолог и художественный критик Адриан Прахов, руководивший внутренней отделкой собора; группу художников возглавлял Виктор Васнецов. Работа над фресками Владимирского собора настолько увлекла Нестерова, что изучать византийское монументальное искусство художник отправляется в трехмесячное путешествие, посещает Константинополь, Афины, Рим, Флоренцию, Равенну. Религиозные фрески для православных храмов Нестеров создает и в грузинском Абастумане (церковь Александра Невского), и в украинских Сумах (Спасо-Преображенский собор), и, конечно, в российских столицах: росписи в московской Марфо-Мариинской обители и эскизы для петербургского собора Воскресения Христова на Крови.

Нико Пиросмани. "Погонщик с верблюдом".

Нико Пиросмани. Погонщик с верблюдом. 1910-е. Собрание И. Г. Сановича. Ныне в частном собрании.

Летом 1912 года в тифлисском духане "Варяг" работы Нико Пиросмани (Николай Асланович Пиросманишвили, 1866-1918) увидели художники-футуристы Михаил Ле-Дантю и братья Илья и Кирилл Зданевичи. Так началась история открытия самобытного мастера, художника-самоучки Пиросмани, который нередко за "стакан вина и тарелку харчо" писал вывески магазинов, портреты или просто картины на клеенке самодельными красками. В 1913 году работы Пиросмани произвели фурор на московской авангардной выставке "Мишень", организованной Михаилом Ларионовым. Персональная выставка Пиросмани прошла в 1927 году в Тифлисе, а в 1930-м - в Ленинграде и Москве.

"Погонщик с верблюдом" до поступления в собрание Сановича принадлежал писателю, главному редактору журнала "Дружба народов" Виктору Гольцеву, специалисту по грузинской литературе. После смерти Гольцева в 1955 году Игорь Санович купил еще одного Пиросмани. Коллекционер так вспоминал об этом приобретении: "Все мои друзья художники уже знали, что Пиросмани для меня - это Бог. И вот приходит ко мне Володя Вейсберг и говорит: "Готовь деньги, мы тебе нашли Пиросмани". Ну, денег у меня, конечно, нет. Я одалживаю деньги у Костаки на любой срок - "как скажете - сразу возвращаю". Он мне одолжил денег, я иду и покупаю этого верблюда. А этот верблюд - первая картина Пиросмани, которая была опубликована в СССР, в Большой Советской Энциклопедии. Пиросмани - и эта вот картина".