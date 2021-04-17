В центре Москвы человек упал в реку с Крымского моста

В центре города человек упал с Крымского моста в реку. Об этом рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Как рассказали "РГ", днем 17 апреля на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о падении человека в Москва-реку. По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей в составе спасателей Родионова и Кулюцина.

В 35 метрах от берега из воды поднят тонущий мужчина. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели.

После приезда бригады медиков и осмотра, молодого человека 2002 года рождения госпитализировали в лечебное учреждение. Причина случившегося выясняется сотрудниками правопорядка.