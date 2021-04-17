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17.04.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

В Чите СК проверит школу, где отравились ученики

Текст: Артем Красиков

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю проведет доследственную проверку о массовом отравлении школьников.

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Ранее, в СМИ появились данные о том, что в одной из школ Читы около 20 учащихся трех классов заболели, предположительно, ротавирусной инфекцией.

"В ближайшее время следователи побывают в образовательном учреждении, опросят преподавателей, руководство и родителей детей. В больнице будут запрошены данные о наличии и типе инфекционного заболевания", - сообщается на сайте ведомства.

Следствие даст оценку организации профилактических заболеваний, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности учащихся школы. ЧП также на контроле прокуратуры региона.

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