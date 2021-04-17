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17.04.2021 00:36
Рубрика: Происшествия

В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Задержанный на днях в Ленинградской области новый фигурант резонансного дела об убийстве депутата саранского горсовета Олега Еникеева, которое было совершено в 1995 году, арестован до 14 мая. Мужчина, все эти годы скрывавшийся под чужим именем, не отрицает своей причастности к совершению одного из самых громких преступлений 90-х в Саранске. Следствие считает, что именно он произвел контрольные выстрелы в убитого из пистолета ТТ.

Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

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Напомним, что 32-летний преподаватель Мордовского госуниверситета Олег Еникеев был убит 27 октября 1995 года прямо в аудитории, где вел занятия.

Находившиеся там студенты укрылись под партами, а тело Еникеева было буквально изрешечено пулями из автоматов и пистолета. В ходе расследования было установлено, что преступление было совершено по заказу лидеров ОПГ "Юго-Запад", считавших Еникеева лидером организованной группы "Еникеевские".

Как уже писала "РГ", в 2014 году соучастники расстрела - Виктор Грушев, Михаил Аникин и Равиль Хайров - были осуждены и получили в общей сложности 37 лет колонии.

А уголовное дело в отношении еще одного киллера выделили в отдельное производство. Он был объявлен в розыск. Задержать 47-летнего подозреваемого удалось лишь спустя четверть века. Мужчина жил деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области по поддельным документам.

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По информации Ленинского района суда Саранска, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте задержанного, обвиняемый не оспаривал свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и не возражал против удовлетворения ходатайства.

Расследование продолжается.

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