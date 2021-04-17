В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева

Задержанный на днях в Ленинградской области новый фигурант резонансного дела об убийстве депутата саранского горсовета Олега Еникеева, которое было совершено в 1995 году, арестован до 14 мая. Мужчина, все эти годы скрывавшийся под чужим именем, не отрицает своей причастности к совершению одного из самых громких преступлений 90-х в Саранске. Следствие считает, что именно он произвел контрольные выстрелы в убитого из пистолета ТТ.

Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Напомним, что 32-летний преподаватель Мордовского госуниверситета Олег Еникеев был убит 27 октября 1995 года прямо в аудитории, где вел занятия.

Находившиеся там студенты укрылись под партами, а тело Еникеева было буквально изрешечено пулями из автоматов и пистолета. В ходе расследования было установлено, что преступление было совершено по заказу лидеров ОПГ "Юго-Запад", считавших Еникеева лидером организованной группы "Еникеевские".

Как уже писала "РГ", в 2014 году соучастники расстрела - Виктор Грушев, Михаил Аникин и Равиль Хайров - были осуждены и получили в общей сложности 37 лет колонии.

А уголовное дело в отношении еще одного киллера выделили в отдельное производство. Он был объявлен в розыск. Задержать 47-летнего подозреваемого удалось лишь спустя четверть века. Мужчина жил деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области по поддельным документам.

По информации Ленинского района суда Саранска, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте задержанного, обвиняемый не оспаривал свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и не возражал против удовлетворения ходатайства.

Расследование продолжается.