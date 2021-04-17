В Красноярске жилой дом эвакуировали из-за обмотанного проводами предмета

Жильцов одного из многоквартирных домов на улице Мужества в Красноярске эвакуировали из-за подозрительного предмета в подъезде.

В первой половине дня на почтовых ящиках в подъезде был замечен некий предмет и обвязанный проводами мобильный телефон. Именно это стало причиной вызова спецслужб и эвакуации людей.

В пресс-службе регионального управления ФСБ ситуацию пока не комментируют.

В главке МВД по Красноярскому краю корреспонденту "РГ" рассказали, что сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть сегодня, 17 апреля, около полудня. На месте происшествия специалисты обнаружили "бесхозную коробку" и привязанный к ней мобильный телефон. Коробка оказалась пустой. Опасности для населения нет.

На месте происшествия работают представители спецслужб.

Правоохранители устанавливают личность человека, имитировавшего взрывное устройство в подъезде.