В Туве инспектор ГИБДД во время погони ранил 16-летнюю девушку

Инцидент со стрельбой произошел накануне около 15 часов на автодороге Ак-Довурак-Кызыл-Мажалык, сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба главка Следственного комитета по Республике Тыва.

По данным сыщиков, сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД "Барун-Хемчикский" во время преследования ВАЗ-2106 применил табельное оружие. Водитель отечественного автомобиля проигнорировал требование инспектора остановиться, и сотрудник ДПС четыре раза выстрелил в сторону машины. В результате находившаяся в салоне 16-летняя жительница города Ак-Довурак была госпитализирована с огнестрельным ранением. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку в связи с совершением должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда здоровью несовершеннолетней.