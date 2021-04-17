Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло, переиграв в двух сетах норвежца Каспера Рууда.

Рублев после сенсационной победы над испанцем Рафаэлем Надалем признался, что следующий матч против норвежца Рууда также не станет для него простым. Однако для выхода в финал россиянину пришлось провести на корте всего два сета.

В первой партии перевес Рублева был ощутимым. Хотя в самом начале при счете 1:1 он уступил свою подачу, но уже в следующем гейме сумел сделать брейк. Норвежец этим фактом был явно огорчен и позволил сопернику выиграть еще три гейма подряд. Итог - 6:3.

Второй сет Рууд начал не очень удачно и Рублев быстро повел 2:0. Однако затем норвежец переломил ход поединка и ответил на это четырьмя выигранными геймами. Теперь уже Рублеву пришлось отыгрываться, с чем он справился на отлично - 4:4. Развязка наступила при счете 5:5. Россиянин выиграл подачу соперника, а затем и свою, оформив выход в финал.

В решающем матче турнира Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1. На кону - более 250 тысяч евро призовых и 1000 рейтинговых очков.