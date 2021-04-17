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17.04.2021 04:38
Рубрика: Общество

"Союз МС-17" с россиянами на борту успешно отстыковался от МКС

"Союз МС-17" после отстыковки от МКС, 17 апреля 2021 г. Фото: roscosmos.ru "Союз МС-17" после отстыковки от МКС, 17 апреля 2021 г. Фото: roscosmos.ru
"Союз МС-17" после отстыковки от МКС, 17 апреля 2021 г. Фото: roscosmos.ru

Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с экипажем на борту провел успешную процедуру расстыковки с модулем "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

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Команда на расстыковку была дана в 04.32 мск, а спустя две минуты произошло физические разделение корабля со станцией. Управляет кораблем Сергей Рыжиков. Кроме него на борту также находятся Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Примерно в 07:01 мск "Союз МС-17" включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Торможение произойдет за счет парашютов, выдача команды на ввод основного парашюта ожидается в 07:41 мск. А на высоте менее метра до земли на "Союзе МС-17" сработают двигатели мягкой посадки, пишет ТАСС. Приземление ожидается в 07.56 в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

Отметим, что Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс находились на орбите с 14 октября 2020 года. За полгода россияне провели ряд экспериментов и выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минут. Экипаж привезет с собой на Землю оборудование и пеналы с результатами научных исследований.

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