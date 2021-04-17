Новости

Терапевт рассказала, когда вода из-под крана становится опасной 06:34
В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции 06:30
Двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции в Пекине 06:21
В Госдуме оценили ситуацию с коллективным иммунитетом к COVID-19 05:57
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море 05:50
Крупнейший регион Канады закроет границы с соседями из-за COVID-19 05:23
Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях 05:06
"Союз МС-17" с россиянами на борту успешно отстыковался от МКС 04:38
МВД: В паспорте нельзя использовать отредактированные фотографии 04:27
Помпео уличили в злоупотреблениях на посту госсекретаря США 04:06
В Колумбии впервые обнаружен "британский" штамм COVID-19 03:42
Стали известны детали субботней церемонии прощания с принцем Филиппом 03:36
Пандемия COVID-19 ускорила продовольственный кризис в Латинской Америке 02:58
Власти Бразилии призвали женщин повременить с беременностью из-за COVID-19 02:51
Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в США 02:28
Восемь человек во Франции умерли после прививки вакциной от AstraZeneca 02:21
Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль и закрыл люки 02:08
Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием 01:43
Экипаж МКС-64 вернется на Землю 17 апреля 01:18
Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ 00:39
В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева 00:36
Рублев прокомментировал победу над Надалем 00:10
Контракт по доставке астронавтов на Луну выиграла SpaceX 16.04.2021
Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО 16.04.2021
Жириновский предложил способ борьбы с водной блокадой Крыма 16.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 06:34
Рубрика: Общество

Терапевт рассказала, когда вода из-под крана становится опасной

Текст: Тимур Алимов

Водопроводная вода может способствовать развитию заболеваний с летальным исходом, заявила врач-терапевт Тина Петровская.

Фото: из архива Веры Крючковой
Профессор рассказала, как отличить полезный йогурт от бесполезного

По ее словам, проблема доступа к чистой питьевой воде остается одной из самых актуальных в мире. Специалисты выделяют две группы недугов, возникающих из-за водопроводной воды. Первая связана с плохой очисткой, когда в организм могут проникнуть вредные микроорганизмы. Вторая - заболевания, к которым приводит высокое содержание различных химических соединений.

- Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям, - цитирует врача "Пятый канал".

Качество водопроводной воды зависит от содержания вредных веществ в грунте на конкретной территории. Петровская настаивает, что употреблять воду из-под крана без предварительной очистки с помощью фильтра крайне нежелательно.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

"Союз МС-17" с россиянами на борту успешно отстыковался от МКС
Лавров: Послу США рекомендовано отправиться для консультаций в Вашингтон
Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19