Терапевт рассказала, когда вода из-под крана становится опасной

Водопроводная вода может способствовать развитию заболеваний с летальным исходом, заявила врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, проблема доступа к чистой питьевой воде остается одной из самых актуальных в мире. Специалисты выделяют две группы недугов, возникающих из-за водопроводной воды. Первая связана с плохой очисткой, когда в организм могут проникнуть вредные микроорганизмы. Вторая - заболевания, к которым приводит высокое содержание различных химических соединений.

- Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям, - цитирует врача "Пятый канал".

Качество водопроводной воды зависит от содержания вредных веществ в грунте на конкретной территории. Петровская настаивает, что употреблять воду из-под крана без предварительной очистки с помощью фильтра крайне нежелательно.