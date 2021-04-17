У МИД Болгарии состоялся протест из-за оскверненного на Украине памятника

Сегодня в Софии у ворот МИД Болгарии состоялся протест из-за оскверненного на Украине памятника хану Кубрату, установленного в Полтавской области.

Монумент был выломан вандалами вместе с фундаментом 5 апреля. По мнению организаторов митинга, дипломаты балканской республики бездействуют и не предпринимают должных мер для восстановления мемориала.

Несмотря на заявления внешнеполитического ведомства Болгарии о поддержании постоянного контакта с Киевом по ситуации с инцидентом, правонарушители все еще не установлены.

Хана Кубрата принято считать одним из важнейших фигур в истории страны. Благодаря ему в VII веке были объединены булгарские племена, что позволило основать так называемую Великую Болгарию.