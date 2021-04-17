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17.04.2021,  
08:51
Текст:  Николай Грищенко

В России создан неуязвимый для РЭБ квадрокоптер-разведчик

Фото: ZALA AERO Фото: ZALA AERO
Фото: ZALA AERO

Российские конструкторы разработали квадрокоптер неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Летательный аппарат создан в компании ZALA Aero.

Как сообщил ТАСС руководитель направления специальных проектов Никита Хамитов, бортовая система управления позволяет квадрокоптеру летать в режиме полного радиомолчания.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Мы даем ему точку на карте, полностью отключаем канал связи и GPS и отправляем в координату. Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно земли производит полет. Он может вернуться из абсолютно любой очки полета, если нам заглушили связь или GPS", - заявил Хамитов.

Квадрокоптер может находиться в воздухе около 40 минут, дальность полета - пять километров. Аппарат может нести видеокамеру и тепловизор. Беспилотник также трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности.

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