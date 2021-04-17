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17.04.2021,  
10:17
Текст:  Алексей Иванов

В заливе Свиней: 60 лет назад маленькая Куба опозорила США на весь мир

Ровно 60 лет назад - 17 апреля 1961 года - на Кубе вступила в решающую стадию организованная американцами десантная операция в бухте Качинос (залив Свиней). Попытка свержения правительства Фиделя Кастро под видом народного восстания окончилась полным провалом и стала одной из самых позорных страниц в истории спецслужб США.
Контратака кубинских солдат в заливе Свиней при поддержке танков Т-34. Фото: Rumlin / wikimedia.org Контратака кубинских солдат в заливе Свиней при поддержке танков Т-34. Фото: Rumlin / wikimedia.org
Контратака кубинских солдат в заливе Свиней при поддержке танков Т-34. Фото: Rumlin / wikimedia.org

Кубинская революция завершилась победой прокоммунистических сил 1 января 1959 года. Какое-то время американцы питали надежды, что смогут наладить сотрудничество с новой властью на выгодных им условиях (в первую очередь речь шла о сохранении и расширении бизнеса на острове), но вскоре стало очевидно, что этому не бывать. Тогда администрация Эйзенхауэра начала разрабатывать варианты смены режима на острове.

Фото: Г.Шутов \ РИА Новости
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Согласно принятому плану операции "Плутон", свержение Кастро должно было выглядеть как контрреволюция недовольных новым режимом. Американцы активно подпитывали оппозицию внутри страны и дискредитировали правительство Кубы на международной арене, чтобы лишить его поддержки. В то же время в Центральной Америке под руководством ЦРУ готовились отряды кубинских наемников, ранее бежавших с острова - так называемая "Бригада 2506" численностью около 1200 человек. Они должны были стать ядром десантной операции и обеспечить прибытие на Кубу временного правительства из числа эмигрантов.

Военная часть операции началась 14 апреля 1961 года с полета разведчика U-2 над Кубой с целью обнаружения боевых самолетов. Вторжение на остров должно было происходить при подавляющем преимуществе в воздухе, поэтому сперва планировалось уничтожение ВВС республики. Несмотря на то, что вся операция проводилась ЦРУ в строжайшем секрете, скрыть подготовку полностью не удалось, и кубинские военные успели вовремя рассредоточить и замаскировать авиацию. На аэродромах остались макеты и вышедшие из строя самолеты. Их на следующий день и разбомбили восемь бомбардировщиков B-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС. В результате из 24 самолетов Куба потеряла лишь два (американцы были уверены, что достигли своей цели), а операция ЦРУ с самого начала пошла не по плану.

В ночь с 15 на 16 апреля в провинции Орьенте должен был высадиться первый отряд кубинских эмигрантов численностью 168 человек. Их задачей было проведение отвлекающего маневра, стягивание на себя большого количества военных Кубы, однако и эта часть плана провалилась. Берег на том участке уже активно патрулировался военными, поэтому высадка просто не состоялась.

Основная часть десанта прибыла в район бухты Кочинос около полуночи 17 апреля. В состав флотилии входили два десантных корабля и пять грузовых судов с боеприпасами, топливом и провиантом. Поддержку им оказывали силы ВМС США - два эсминца и два авианосца "Эссекс" и "Боксер", которые непосредственное участие в боевых действиях не приняли, но были в состоянии готовности недалеко от Кубы. Высадка десанта проводилась на трех участках - Плайя-Ларга ("Красный пляж"), Плайя-Хирон ("Голубой пляж") и в 25 километрах к востоку от Плайя-Хирон ("Зелёный пляж").

Сперва атакующие не встретили серьезного сопротивления и быстро обратили в бегство силы местной самообороны численностью около 100 человек. Однако вскоре о высадке стало известно властям Кубы, которые направили на место подкрепление из числа "народной милиции", а также пехотный батальон численностью 900 человек. А с наступлением рассвета десантников атаковали "уничтоженные" кубинские ВВС. Были потоплены две десантные баржи и два транспортных судна - "Хьюстон" с пехотным батальоном на борту и "Рио-Эскондидо", на котором находилась большая часть тяжелого вооружения и боеприпасов.

Фото: EPA
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Силы "Бригады 2506" ответили высадкой воздушного десанта в районе Сан-Блас (177 человек), однако серьезного влияния на ход операции эта группа не оказала. К исходу следующего дня продвижение сил вторжения было остановлено, а вечером 19 апреля "Бригада 2506" полностью прекратила сопротивление. В результате свыше сотни нападавших были убиты, а около 1200 попали в плен. Позже их судили и в декабре 1962 года передали США в обмен на крупную партию продовольствия и медикаментов.

Отметим, что даже после столь грандиозного провала американцы еще какое-то время рассматривали варианты прямой военной интервенции на Кубу, а окончательно и публично им пришлось отказаться от этих планов в результате Карибского кризиса. Соответствующее обещание было частью сделки, согласно которой СССР согласился вывезти с Острова Свободы ядерные ракеты.

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