В заливе Свиней: 60 лет назад маленькая Куба опозорила США на весь мир

Ровно 60 лет назад - 17 апреля 1961 года - на Кубе вступила в решающую стадию организованная американцами десантная операция в бухте Качинос (залив Свиней). Попытка свержения правительства Фиделя Кастро под видом народного восстания окончилась полным провалом и стала одной из самых позорных страниц в истории спецслужб США.

Кубинская революция завершилась победой прокоммунистических сил 1 января 1959 года. Какое-то время американцы питали надежды, что смогут наладить сотрудничество с новой властью на выгодных им условиях (в первую очередь речь шла о сохранении и расширении бизнеса на острове), но вскоре стало очевидно, что этому не бывать. Тогда администрация Эйзенхауэра начала разрабатывать варианты смены режима на острове.

Согласно принятому плану операции "Плутон", свержение Кастро должно было выглядеть как контрреволюция недовольных новым режимом. Американцы активно подпитывали оппозицию внутри страны и дискредитировали правительство Кубы на международной арене, чтобы лишить его поддержки. В то же время в Центральной Америке под руководством ЦРУ готовились отряды кубинских наемников, ранее бежавших с острова - так называемая "Бригада 2506" численностью около 1200 человек. Они должны были стать ядром десантной операции и обеспечить прибытие на Кубу временного правительства из числа эмигрантов.

Военная часть операции началась 14 апреля 1961 года с полета разведчика U-2 над Кубой с целью обнаружения боевых самолетов. Вторжение на остров должно было происходить при подавляющем преимуществе в воздухе, поэтому сперва планировалось уничтожение ВВС республики. Несмотря на то, что вся операция проводилась ЦРУ в строжайшем секрете, скрыть подготовку полностью не удалось, и кубинские военные успели вовремя рассредоточить и замаскировать авиацию. На аэродромах остались макеты и вышедшие из строя самолеты. Их на следующий день и разбомбили восемь бомбардировщиков B-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС. В результате из 24 самолетов Куба потеряла лишь два (американцы были уверены, что достигли своей цели), а операция ЦРУ с самого начала пошла не по плану.

В ночь с 15 на 16 апреля в провинции Орьенте должен был высадиться первый отряд кубинских эмигрантов численностью 168 человек. Их задачей было проведение отвлекающего маневра, стягивание на себя большого количества военных Кубы, однако и эта часть плана провалилась. Берег на том участке уже активно патрулировался военными, поэтому высадка просто не состоялась.

Основная часть десанта прибыла в район бухты Кочинос около полуночи 17 апреля. В состав флотилии входили два десантных корабля и пять грузовых судов с боеприпасами, топливом и провиантом. Поддержку им оказывали силы ВМС США - два эсминца и два авианосца "Эссекс" и "Боксер", которые непосредственное участие в боевых действиях не приняли, но были в состоянии готовности недалеко от Кубы. Высадка десанта проводилась на трех участках - Плайя-Ларга ("Красный пляж"), Плайя-Хирон ("Голубой пляж") и в 25 километрах к востоку от Плайя-Хирон ("Зелёный пляж").

Сперва атакующие не встретили серьезного сопротивления и быстро обратили в бегство силы местной самообороны численностью около 100 человек. Однако вскоре о высадке стало известно властям Кубы, которые направили на место подкрепление из числа "народной милиции", а также пехотный батальон численностью 900 человек. А с наступлением рассвета десантников атаковали "уничтоженные" кубинские ВВС. Были потоплены две десантные баржи и два транспортных судна - "Хьюстон" с пехотным батальоном на борту и "Рио-Эскондидо", на котором находилась большая часть тяжелого вооружения и боеприпасов.

Силы "Бригады 2506" ответили высадкой воздушного десанта в районе Сан-Блас (177 человек), однако серьезного влияния на ход операции эта группа не оказала. К исходу следующего дня продвижение сил вторжения было остановлено, а вечером 19 апреля "Бригада 2506" полностью прекратила сопротивление. В результате свыше сотни нападавших были убиты, а около 1200 попали в плен. Позже их судили и в декабре 1962 года передали США в обмен на крупную партию продовольствия и медикаментов.

Отметим, что даже после столь грандиозного провала американцы еще какое-то время рассматривали варианты прямой военной интервенции на Кубу, а окончательно и публично им пришлось отказаться от этих планов в результате Карибского кризиса. Соответствующее обещание было частью сделки, согласно которой СССР согласился вывезти с Острова Свободы ядерные ракеты.