Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль и закрыл люки

Возвращающиеся на Землю космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс перешли с Международной космической станции (МКС) на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" и закрыли люки. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

В ближайшие несколько часов экипаж должен будет переодеться в летные скафандры, проверить герметичность всех люков и работоспособность систем корабля. Отделение "Союза МС-17" от модуля запланировано на 04.34 мск. Посадка ожидается в 07.56 в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

В Казахстан уже прибыли авиация и военная техника. В состав групп поиска и спасания вошли также 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около трех десятков единиц наземной техники. Будет задействовано более двух сотен военнослужащих. Поисково-эвакуационные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" доставят в районы поисково-спасательных работ бригады военных медиков, спасателей и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов, а также выполнят погрузку и транспортировку спускаемого аппарата.