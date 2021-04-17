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17.04.2021 07:05
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как распознать "развод" на платные анализы

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие из назначаемых анализов зачастую являются избыточными и малоинформативными. К таковым, как рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, могут относиться исследования на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические анализы крови, онкомаркеры, а также некоторые анализы в гинекологии, когда женщине назначают мазки на условно-патогенную флору, которая присутствует в норме в организме.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Уловкой со стороны медиков эксперт назвала назначение большого количества онкомаркеров.

- Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА - онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы, уже не используется для скрининга в развитых странах, - цитирует Ткаченко агентство "Прайм".

Онкомаркеры имеют смысл лишь в некоторых ситуациях, например, при хронических заболеваниях или обнаружении новообразований. Но в таких случаях назначаются обычно два-три показателя, а не набор. Подвергать сомнению следует и "проверку иммунитета" по показателям крови. В случае согласия пациенту назначат широкую панель анализов с малой информативностью. Обоснованными могут быть анализы на витамины D и В12, фолиевую кислоту, железо. Исследование на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны.

Ненужные обследования можно распознать и в ситуации, когда врач уже после первого приема выдает список с огромным числом анализов.

- Разобраться, какие анализы лишние, а какие обоснованы, если вы пришли в клинику с проблемой - довольно сложно. Но если вас торопят, говорят, что огромное количество анализов нужно сдать как можно скорее и "только в нашей клинике" и запугивают диагнозами, то лучше обратиться за вторым мнением в другую клинику", - уверена Ткаченко.

Каждый пациент имеет право подробно расспросить врача о назначаемых анализах. Если врач в ответ на вопрос раздражается и не дает прямого ответа, скорее всего, анализы были назначены просто так. Избыточные анализы связаны с системой мотивации врачей в недобросовестных клиниках, где докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества исследований, что отнимает время и снижает эффективность лечения, считает эксперт.

Общество Здоровье

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