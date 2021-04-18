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18.04.2021 18:05
Рубрика: Спорт

"Аталанта" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии

Текст: Максим Домчев

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" переиграла туринский "Ювентус" со счетом 1:0.

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Туринцы в матче против "Аталанты" не смогли рассчитывать на своего лидера - португальского нападающего Криштиану Роналду. Он получил травму и был вынужден пропустить эту встречу.

Судьбу поединка решил точный удар украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на 87-й минуте встречи.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в заявку на матч, но на поле так и не вышел.

Клуб из Бергамо набрал 64 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, опередив туринцев, в активе которых 62 очка.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус"

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