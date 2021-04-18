Барселона избавится от еще одного символа монархии

Каталонский национализм проявляется по-разному. Так, в регионе постепенно исчезают названия и элементы, связанные с испанской монархией. На этот раз власти Барселоны намерены избавиться от личного герба почетного короля Хуана Карлоса I, который был установлен в городе в знак признания его роли во время попытки военного переворота 1981 года. Во многом благодаря занятой им позиции переворот провалился.

В течение 40 лет каменная плита с изображением его герба (щита, окруженного золотой цепью и увенчанного короной) располагалась у подножия обелиска, установленного в 1934 году в честь первой испанкой республики (1873-1874) и ее президента Франсиско Пи-и-Маргаля. Во времена диктатуры Франсиско Франко республиканские элементы были сняты с обелиска. Однако причины установки памятника никто не забыл. В течение четырех десятков лет символы монархии и республики, как это ни удивительно, мирно соседствовали.

Но теперь власти Барселоны решили, что так продолжаться не может. Согласно одному из постановлений городского совета, награда может быть отозвана, если тот, кому ее вручили, совершит действия, противоречащие причинам, побудившим ее присудить, отмечает агентство EFE. Под эту формулировку попали финансовые махинации, в которых обвиняют Хуана Карлоса I, в частности уклонение от уплаты налогов.

Примечательно, что площадь, на которой расположен тот самый обелиск, с 1981 по 2017 год носила имя Хуана Карлоса I. В год, когда в Каталонии прошел референдум о независимости, ей вернули название, которое она носила в начале XX века - Синк д'Орос.

Кстати, в прошлом году власти Барселоны на фоне скандалов лишили Хуана Карлоса I золотой медали, врученной ему от имени города в 1992 году.