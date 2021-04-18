Бронежилет не спасет: NI оценил российский "Винторез"

В США проанализировали преимущества российской бесшумной снайперской винтовки "Винторез" и бесшумного автомата "Вал".

Как пишет The National Interest, при использовании этого оружия даже наличие у противника бронежилета не имеет значения. "Винторез" и "Вал", разработанные еще в 1980 годах, до сих пор используются в разведывательных и спецподразделениях, а также в некоторых службах безопасности.

"Советские конструкторы придумали странно выглядящие, но смертоносные и тихие "Винторез" и "Вал". Они уникальны. "Винторез" имеет деревянный приклад, чем-то напоминающую приклад снайперской винтовки СВД. Автомат "Вал" почти такой же, но со складывающемся стальным прикладом. Оба имеют глушитель, закрывающий ствол по всей длине. Несмотря на то, что глушитель съемный, стрелять без него не рекомендуется, так как горячий газ, выходящий из ствола, может нанести вред стрелку. Кроме того, прицельные приспособления устанавливаются непосредственно на глушитель, поэтому стрельба без глушителя будет непрактичной", - говорится в публикации.

Также отмечается, что специально для этого оружия разработаны дозвуковые патроны 9x39 мм, стрельба которыми значительно тише, чем при использовании обычных боеприпасов. "В сочетании с огромными глушителями и "Винторез", и "Вал" стреляют очень тихо", - пишет издание.

Правда, максимальная прицельная дальность такого оружия оценивается примерно в 400 метров, и оно лучше всего подходит для действий ночью в тылу противника. Но при этом патрон "Винтореза" и "Вала" обладает большой мощностью. К тому же разработаны различные варианты этого боеприпаса. Самым опасным издание признает патрон с пулей, имеющей стальной сердечник. Она может пробивать бронежилеты 2-3 класса.

The National Interest пишет, что "Винторез" и "Вал" являются прекрасным примером того, как удалось совместить бронебойность и бесшумность стрельбы. А тот факт, что они все еще выпускаются сегодня, свидетельствует о высоком качестве этого необычного оружия.