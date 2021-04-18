Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Москвой надо продолжать диалог, несмотря на введение антироссийских санкций.

"Введение санкций не мешает нам говорить с Россией, несмотря ни на что. Это наш сосед", - сказал он в эфире телеканала France 3.

По мнению Ле Дриана, телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом, состоявшиеся на днях, можно расценивать как признаки деэскалации.

Напомним, в ходе этих переговоров, уже вторых по счету с момента вступления Байдена в должность, стороны обсудили двусторонние отношения и международную проблематику, а также Байден продолжил провести в ближайшие месяцы очный двусторонний саммит в какой-нибудь третьей стране.

При этом 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество "должно определить четкие красные линии с Россией".