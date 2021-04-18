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18.04.2021 00:29
Рубрика: Власть

Леонид Слуцкий: Можно говорить о возможности выхода России из ПАСЕ

В связи с последними событиями есть смысл говорить о возможности выхода России из Совета Европы и из его Парламентской ассамблеи, заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России", - сказал Слуцкий в эфире программы "Соловьев. Live" на YouTube.

Депутат добавил, что в скоро времени ожидается принятие жесткой антироссийской резолюции по т.н. "досье Навального".

Также Слуцкий высказал мнение, что решение чешских властей выслать 18 российских дипломатов призвано отвлечь внимание от пресечения ФСБ РФ и КГБ РБ попытки устроить в Беларуси государственный переворот и устранить президента страны Александра Лукашенко.

Ранее глава профильного комитета Госдумы заявил, что основания для высылки дипломатов из Чехии не выдерживают критики.

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