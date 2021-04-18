Один человек погиб при стрельбе на парковке супермаркета в Огайо

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в американском штате Огайо. Телеканал Fox News сообщает, что злоумышленники открыли огонь по людям, находившимся на парковке рядом с супермаркетом.

Погибла женщина, которая заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу. Пострадавшие доставлены в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Как стало известно чуть позже, целью злоумышленников были люди, пришедшие почтить память погибшего год назад 28-летнего местного жителя. Церемония проходила на парковке, а погибшая женщина в ней не участвовала.