Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Небраски

Один человек скончался от пулевых ранений в результате стрельбы в торговом центре Westroads в Омахе (штат Небраска).

Как рассказали CNN в полиции, инцидент произошел в субботу около полудня. На записях с камер наблюдения видно, как двое подозреваемых покидают торговый центр. Стражи порядка все еще ищут их.

Жертвой злоумышленников стал взрослый мужчина. Он был доставлен на машине скорой помощи в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли помочь. Личность погибшего полиция не раскрывает. Позже в медучреждение с огнестрельными ранениями поступила женщина. Ее жизни ничего не угрожает, заявил лейтенант полиции Нил Боначчи.