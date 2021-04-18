В озере под Воронежем погибли черепахи

В озере на территории Воронежского биосферного заповедника произошла массовая гибель черепах и рыбы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора заповедника Николая Козака, десятки погибших и всплывших черепах и рыба обнаружены в озере возле деревни Маклок.

"Сейчас черепах взяли на изучение на предмет наличия паразитов, также взяли пробы воды в озере, работает управление Росприроднадзора по Воронежской области, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области", - цитирует информагентство представителя заповедника.

Специалисты предполагают, что причиной гибели черепах могла стать маловодная осень и промерзание водоема зимой до дна.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М.Пескова расположен на территории Воронежской и Липецкой областей. Здесь встречаются 228 видов птиц, 61 вид млекопитающих, в том числе волки, лисицы, енотовидные собаки, кабаны, лоси, косули и благородный европейский олень. В водоемах на территории заповедника встречается 39 видов рыб, девять видов земноводных, семь видов пресмыкающихся.