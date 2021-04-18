Парень из Приморья стал заложником на "Фабрике звезд" в Китае

27-летний Владислав Иванов, уехавший учиться в университет Шанхая, случайно попал на шоу Produce Camp 2021 - китайский аналог российской "Фабрики звезд". Но из-за условий контракта не может покинуть его раньше положенного срока.

Уроженец Владивостока подрабатывал продавцом, моделью, а в последнее время преподавал китайский язык для участников телешоу из Японии. Однако перед самым запуском программы оказалось, что одного конкурсанта не хватает - вакантное место предложили Владиславу. Он согласился, справедливо полагая, что надолго в проекте он не останется, так как не умеет петь и танцевать.

Produce Camp 2021 - это отбор 11 лучших исполнителей, которых выбирают путем зрительского голосования. Из победителей сделают бойз-бенд и отправят в мировое турне. Вот только условия для участников довольно жесткие, сообщает "Комсомольская правда". Всем парням запрещено покидать территорию общежития и общаться с внешним миром. Все время, до 20 часов в сутки, ребята должны были репетировать и участвовать в съемках.

Владислав взял псевдоним Лелуш, в честь героя анимэ. Он сразу просил поскорее отправить его домой, но за него постоянно голосовало все больше людей, несмотря на отсутствие каких-либо вокальных данных или врожденной пластики. Уйти самому тоже было нельзя - иначе ему пришлось бы выплачивать огромную неустойку.

В социальных сетях даже запустили акцию в поддержку приморчанина с хештегом - свободулелушу и требованиями отпустить россиянина. Но сейчас Владислав благодаря зрительской любви уже прошел в финал шоу, который пройдет 23 апреля. В дальнейшем он просто может не подписывать контракт.

Обратно во Владивосток Иванов пока не вернется. Он мечтает создать в Китае свой бренд одежды в российском стиле. Его фантастическая популярность в Поднебесной, безусловно, поможет в этом.