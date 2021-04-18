Региональные СМИ рассказали о тех, кто спешит делать добро

Сейчас по всей стране проходит "Всероссийская неделя добра" - ежегодная добровольческая акция, которая проводится с 1997 года. В это время запланированы не только субботники по уборке территорий и озеленению, но и помогают ветеранам, проводят благотворительные концерты.

"Помогать другим несложно". Так звучит главное правило жизни предпринимателя Валерия Комина, о котором рассказала городская газета "Кемерово". Почти пять лет Валерий руководит производственной компанией, занимающейся переработкой дерева. И бескорыстно помогает местным жителям, попавшим в беду. Например, лишились погорельцы крова - он дал им материалы на строительство нового. Пенсионерке стало нечем топить печь - привез ей дрова. Попросили фермеры опилки на подстилку для скота - пожалуйста, забирайте. "Если меня просят о помощи, то никогда не отказываю. Мне приятно помогать другим. Отношусь к этому просто: сделал и забыл".

Ярославская газета "Колокол" представила своим читателям не менее интересного человека. Его зовут Артем Козлов, и сам себя он называет "грузчиком-меценатом". Фактически же Артем экоактивист, деятельный сторонник раздельного сбора вторичного сырья. "С 2013 года радостно, весело и упорно гружу макулатуру и другие вторичные отходы. Часть средств, полученных от реализации вторичного сырья, направляю на социальную деятельность - ставим спортивные площадки, например. Так, площадка в березовой роще Павловского парка обошлась в 120000 рублей, или в 240 тонн собранной и отправленной на переработку макулатуры. Сегодня во дворах Ярославля стоят 12 спорткомплексов, установленных в рамках нашего проекта". На вопрос, почему он увлекся именно экологией, Артем ответил так. "Потому что экология объединяет в себе и способ зарабатывать деньги, и возможность служения обществу. Я убежден: экология является самой благодатной областью для организации и развития социально ориентированного бизнеса".

Другой пример удачного совмещения экологической деятельности с конкретной общественной пользой приводит газета "Моя Воркута". В этом городе уже несколько лет реализуется оригинальный проект с забавным названием "Добрые крышечки".

В фойе местного вокзала установлены контейнеры для сбора пластиковых крышечек от упаковок с пищевыми продуктами. На протяжении четырех лет проект успешно справляется с двумя задачами - обучением экологической грамотности и помощью детям-сиротам. Уже собрано и отправлено на переработку более 360 тонн пластиковых крышек. Средства, заработанные на переработке этого "вторсырья", идут на оказание помощи детям из приемных семей, для них приобретаются средства реабилитации, оплачивается лечение больных детей, на это потрачено уже более восьми миллионов рублей.

Жители города Северска прочитали в местном еженедельнике "Диалог" материал о своих земляках, которых принято называть "социальными работниками". Эти люди обслуживают на дому по несколько подопечных. К примеру, у Марины Елиной их семнадцать - четырнадцать бабушек и три дедушки. Хлопот у Марины много: сходить в магазин, в аптеку, приготовить обед, прибраться в квартире, а некоторым даже помочь помыться в ванне. Порой Марина Яковлевна и к врачу своих подопечных свозит, и получит за них в поликлинике рецепт на жизненно важные лекарства. "Марина все делает очень быстро, - говорит восьмидесятилетняя Галина Иосифовна Спирина. - Я без нее, как без рук. Ни за продуктами, ни за лекарствами сходить, ни мусор вынести, ни прибраться толком не могу. И у них в комплексном центре социального обслуживания все работники такие чуткие, всегда готовые помочь. Заведующая отделением Любовь Михайловна Орешникова - просто чудо человек, от нее такое тепло исходит! Она и поговорит с тобой обо всем, и совет ценный даст. И подчиненные у Любови Михайловны подстать начальнику. Сколько в них любви и терпения! Побольше бы таких людей!"

"Сытый голодного не разумеет", - гласит поговорка. От тех, кто "выпал" из социума, брезгливо отворачиваются на улице, отсаживаются в общественном транспорте, стараются как можно быстрее пройти мимо. Но есть среди нас те, кто не способен спокойно пройти мимо людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом - публикация в альметьевской газете "Знамя труда".

Волонтеры благотворительного фонда "Ансар" около года назад запустили проект "Накорми бездомного". Два раза в неделю - в среду и субботу - повара безвозмездно готовят горячие обеды для малоимущих и бездомных, каждый раз кормят от 25 до 40 человек. Планируется открыть всесезонную социальную столовую в Альметьевске, где люди в зимнее время смогут обедать в тепле. Проекту может помочь любой желающий. Принимаются как деньги, так и продукты - крупы, мясо, макароны, чай.

Вещи и предметы первой необходимости нуждающиеся могут найти в организации "Доброе сердце". Здесь нуждающимся раздают одежду и обувь, игрушки и книги, другие предметы первой необходимости. В месяц сюда приходят более 200 человек. Совместно с департаментом экологии и природопользования Альметьевского муниципального района волонтеры провели акцию "Спасем дерево вместе!", в ходе которой собрали много вещей для людей, попавших в тяжелую ситуацию, а в обмен подарили тем, кто участвовав в акции, 800 саженцев яблонь и 1000 - пихты, кедра, дуба, клена и липы.

Человеку, оказавшемуся без крыши над головой, помогут волонтеры реабилитационного центра "Ступень к жизни". Именно у них есть комфортное помещение, которое появилось благодаря гранту от компании "Татнефть". Теперь здесь могут переночевать нуждающиеся. "Неважно, кто виноват в нынешнем положении человека, важно преодолеть проблему", - считает директор реабилитационного центра "Ступень к жизни" Флора Дьяченко.

Елабужская городская газета "Новая Кама" предложила интересный поворот темы. "Что нужно успеть до Пасхи?" - под этим заголовком читателям предложено подумать от том, как современный человек, особенно верующий христианин, должен понимать свою роль и обязанность в условиях строгого поста. "За 40 дней Великого поста можно успеть многое сделать для собственной души и блага окружающих, - утверждает иерей местного храма Алексей Пестрецов и уточняет: - В такой работе над собой пищевые ограничения - это лишь средство, а не цель. Если состояние здоровья не позволяет поститься со всей строгостью, нужно взять у священника благословение на употребление тех продуктов, которые поддержат ваше самочувствие. Если, постясь, человек гневается, значит, пост ему не на пользу. Лучше есть непостное, чем относиться к людям плохо.

Если с кем-то из родных или друзей у вас сложились непростые отношения, пост - самое время сделать шаг навстречу, - продолжает Алексей Пестрецов. - У многих из нас есть родственники, которые живут далеко, и нам не хватает времени, чтобы пообщаться с ними. Отправьте близким письмо, открытку, фотографии или просто позвоните, расспросите, как у них дела".

"Если человек действительно верующий, то именно в эти дни его сердце открыто ближнему, - говорит психолог Ирина Ветрова. - Это хорошее время для того чтобы сгладить конфликты, пойти друг другу навстречу. Попросить прощения можно и в Прощеное воскресенье, и в любой другой день Великого поста. Обязательно навестите больных родственников. Во время поста делайте это как можно чаще. Ваша улыбка и доброе слово способны творить чудеса. Ведь людям так важно почувствовать, что они кому-то нужны, о них кто-то заботится.

"Наверняка по соседству с вами живёт одинокий старик или старушка, - говорит Алексей Пестрецов. - Поинтересуйтесь: может, им нужно что-то принести из магазина или купить в аптеке? А потом невзначай оплатите покупку хотя бы частично… Прекрасная инициатива - приобрести и оставить на специальной полке в магазине хлеб для нуждающихся. Только совершать добрые дела надо втайне, не выставляя это напоказ..."