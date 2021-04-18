На Ставрополье в лобовом ДТП погибло два человека

Новости

Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством 17:19
Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики 17:05
Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду 16:42
Лидера юниорской сборной РФ по хоккею пустят в США на время ЧМ 16:38
Военные США останутся в Афганистане только в охране посольства 16:33
"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ 16:14
В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату 16:13
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией 16:09
Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе" 16:07
На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом 15:35
СМИ: Матч "Локомотив" - "Ростов" станет последним в карьере арбитра Вилкова 15:00
В "Спартаке" не подтвердили информацию об интересе к тренеру Карпину 14:56
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 14:53
В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-главу госкомитета молодежи Мордовии взяли под домашний арест 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 13:04
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске 12:52
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу 12:46
В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов 12:24
Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства 12:06
В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ 11:30
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в лобовом ДТП погибло два человека

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

На Ставрополье в селе Левокумское произошла авария с участием автомобилей Daewoo и LADA Priora, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. В результате катастрофы, два человека погибло, а еще четверо получили различные травмы.

Фото: Прокуратура Ростовской области
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело

По данным полиции, ДТП случилось рано утром на нерегулируемом перекрестке. Водитель Daewoo при повороте не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге навстречу ему LADA Priora, уточнили в ГИБДД Ставропольского края. Произошло сильнейшее лобовое столкновение, при котором передние чести обеих машин оказались полностью смяты. Водитель и пассажир LADA Priora погибли на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo с травмами доставлены в больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов