На Ставрополье в лобовом ДТП погибло два человека

На Ставрополье в селе Левокумское произошла авария с участием автомобилей Daewoo и LADA Priora, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. В результате катастрофы, два человека погибло, а еще четверо получили различные травмы.

По данным полиции, ДТП случилось рано утром на нерегулируемом перекрестке. Водитель Daewoo при повороте не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге навстречу ему LADA Priora, уточнили в ГИБДД Ставропольского края. Произошло сильнейшее лобовое столкновение, при котором передние чести обеих машин оказались полностью смяты. Водитель и пассажир LADA Priora погибли на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo с травмами доставлены в больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.