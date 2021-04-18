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18.04.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

В Черном море рядом с Новороссийском произошло землетрясение

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Черном море не далеко от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

Подземные точки были зафиксированы 18 апреля в 20 километрах от портового города на глубине 10 километров. По свидетельству очевидцев, жители почувствовали незначительные толчки, в некоторых домах зашатались люстры, однако никаких разрушений не произошло.

Как ранее уже писала "РГ", землетрясения в этом районе за последние несколько месяцев случались уже не один раз. Последнее произошло 13 марта в Черном море в 25 километрах от Новороссийска. Его магнитуда составила 3,6 баллов, а эпицентр, как и сегодня, находился на глубине 10 километров.

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