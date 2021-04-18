СМИ: Матч "Локомотив" - "Ростов" станет последним в карьере арбитра Вилкова

Два спорных решения бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 26-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" могут привести к тому, что нижегородский судья в следующем сезоне не будет работать на матчах чемпиона России.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", минувшая игра может стать для Вилкова последней в карьере. В субботу он назначил в ворота ростовчан не самый очевидный пенальти, а также удалил с поля игрока "Ростова". В итоге "Локомотив" добился победы - 4:1 и вышел на второе место в РПЛ.

По данным издания, есть вероятность, что Вилков не будет включен в список тех, кого допустят к судейству в сезоне-2021/22. Такая же участь ожидает и еще нескольких арбитров, имена которых не сообщаются.

На счету 41-летнего Вилкова 175 матчей в РПЛ. В нынешнем сезоне его уже отстраняли от судейства за ошибки в матче "Краснодар" - "Рубин".