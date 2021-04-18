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18.04.2021 17:05
Рубрика: В мире

Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики

Текст: Константин Волков

Военные учения в странах ЕС у западных границ Беларуси в этом году идут "буквально круглые сутки", заявил 18 апреля замглавы Совбеза Беларуси Владимир Арчаков.

Фото: скриншот vesti.ru
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"Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается. Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях", заявил Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, "получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство".

Ранее, в декабре 2020 года и в середине апреля 2021 года Генштаб Беларуси также заявлял об активности стран НАТО у границ республики, в том числе - о полетах боевой и разведывательной авиации.

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