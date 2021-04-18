США пообещали подходить к вызовам с позиции силы

К вызовам второй четверти 21 века Вашингтон должен подходить с позиций силы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитируя слова президента Джозефа Байдена.

Как рассказал Салливан в эфире телеканала Fox News, Вашингтон намерен укреплять ситуацию внутри страны, а также уделять больше внимания отношениям с союзниками. Кроме того, планируется возобновлять участие США в различных международных институтах, таких как Парижское соглашение по климату, чтобы "правила писали США, не позволяя делать это Китаю".

Салливан отметил, что прекращение войны в Афганистане даст возможность "подготовиться к схваткам грядущих, а не прошедших двадцати лет".

Вывод войск из Афганистана США планируют, по текущей информации, начать с 1 мая и завершить к 11 сентября. При этом остается неясным, будут ли выведены все американские военнослужащие или только те, кто несет службу в составе международной коалиции.