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18.04.2021 20:42
Рубрика: В мире

США пообещали подходить к вызовам с позиции силы

Текст: Константин Волков

К вызовам второй четверти 21 века Вашингтон должен подходить с позиций силы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитируя слова президента Джозефа Байдена.

Фото: Михаил Синицын
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Как рассказал Салливан в эфире телеканала Fox News, Вашингтон намерен укреплять ситуацию внутри страны, а также уделять больше внимания отношениям с союзниками. Кроме того, планируется возобновлять участие США в различных международных институтах, таких как Парижское соглашение по климату, чтобы "правила писали США, не позволяя делать это Китаю".

Салливан отметил, что прекращение войны в Афганистане даст возможность "подготовиться к схваткам грядущих, а не прошедших двадцати лет".

Вывод войск из Афганистана США планируют, по текущей информации, начать с 1 мая и завершить к 11 сентября. При этом остается неясным, будут ли выведены все американские военнослужащие или только те, кто несет службу в составе международной коалиции.

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