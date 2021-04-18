В Израиле отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. В местном минздраве отметили, что в стране наблюдается низкий уровень заболеваемости СOVID-19. Но в закрытых помещениях ношение индивидуальных средств защиты по-прежнему обязательно, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти еврейского государства разрабатывают программу, позволяющую возобновить прием иностранных туристов. Отмечается, что Израиль в составе организованных групп смогут посетить вакцинированные жители других стран и переболевшие коронавирусом. Ориентировочная дата открытия границ - 23 мая.