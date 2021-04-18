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18.04.2021 20:55
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ сообщили о 383 военнослужащих с COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" увеличилось в армии и на флоте до 624 133 человек. Многие из них также привили вторым компонентом препарата. Об этом Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

В Вооруженных силах привились от коронавируса более 621 тысячи человек

По приведенным данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 25 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от этой инфекции, достигло в армии и на флоте 32 739 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 620 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 383 военных, у которых обнаружена инфекция. 236 таких пациентов лечатся в военных госпиталях, трое лежат в гражданских больницах и клиниках, еще 144 изолированы на дому.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 19 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 90 сотрудников.

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 798 человек, 207 из которых - гражданские.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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