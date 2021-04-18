В РФ разработана система "воздушного минирования" против беспилотников

Для борьбы с беспилотниками противника в России разработана первая в мире система "воздушного минирования". Она позволяет поражать дроны противника с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров, несколько дронов патрулируют воздушное пространство и представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду. Барражирующие боеприпасы обнаруживают цели и уничтожают их.

"Скорости, которые они имеют, - это порядка 150 километров в час, а мы со своими 300 на пикировании совершенно спокойно сделаем", - отметил Александр Захаров.

В данный момент "Ланцеты" проходят испытания, в ходе которых мишенями для уничтожения являются воздушные шары.

Отметим, что "барражирующий боеприпас" "Ланцет" оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный.

Беспилотник построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения, что обеспечивает ему высокую точность при маневрировании и пикировании на цель. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 километров. Максимальная взлетная масса - 12 килограммов.