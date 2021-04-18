Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года

Во время авиашоу во Флориде на пляж у Коко-Бич совершил аварийную посадку палубный торпедоносец времен Второй Мировой войны Grumman TBM-3U Avenger.

Самолет приземлился на воду из-за технических проблем, никто не пострадал, сообщил MyNews13. Один из очевидцев снял происшествие на видео и разместил его в Сети.

Avenger 1945 года постройки принадлежит флоридской компании Valiant Art Command. После 18 лет реставрации он был возвращен в летное состояние в январе 2020 года. По иронии судьбы восстановленный TBM-3U получил окраску командира звена пяти Avenger, пропавших в 1945 году в Бермудском треугольнике, пишет bmpd.