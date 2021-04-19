Австралия и Новая Зеландия возобновили авиасообщение без карантина

Между Австралией и Новой Зеландией возобновилось прерванное из-за коронавируса авиасообщение. "Страны выполнили взаимные обязательства по установлению свободной зоны для поездок без карантина", - заявил глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Подробности он сообщать не стал, пишет ТАСС.

Границы были закрыты год назад из-за пандемии. Спустя несколько месяцев Веллингтон принял решение о поэтапном снятии ограничений, однако приезжающие в страну помещались на карантин. Австралия вообще не пускала к себе иностранцев. Теперь исключение сделают для жителей Новой Зеландии. Остальных ждут не раньше конца 2022 года.