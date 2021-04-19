Фестиваль "Дубль дв@" завершается. Он был, пожалуй, самым насыщенным из всех двенадцати - яркими фильмами, зрительскими отзывами, контрастными оценками. Даже общественной обстановкой, в которой он проходил, - предельно взвинченной, тревожной; она не могла не сказываться на восприятии фильмов и на градусе накаленных дискуссий.

Готовя программу, мы не тщились собрать коллекцию шедевров - представили реальную панораму того, что происходит в нашем кино. Это процессы переходного периода. За редкими исключениями, притихли мастера старшего поколения. Нет работ режиссеров, которые определяли тонус кинематографа 10-х годов, - поколения Андрея Звягинцева и Бориса Хлебникова; они или безуспешно ищут финансирование своих проектов, или ушли в сериалы. "Нормальное" кино в какой-то мере уподобилось короткому метру - стало как бы пробой пера для молодых перед тем, как удостоиться чести попасть в торжествующий сериальный конвейер.

Это признаки перехода искусства кино в какое-то новое качество. Оно еще не только не определилось, но даже контуры определенности не брезжат. Таланты новобранцев не образуют творческого единства, их поиски не объединены общей энергетикой в долгожданную "новую волну" с ясными общественными идеалами, темпераментом и эстетическими предпочтениями. "Постмодернизм", определявший тон искусства последних десятилетий, сделал свою разрушительную работу - хорошо поплясал на могилах великих фильмов прошлого века, питаясь их идеями и пытаясь перенять их витальность. Но и этот источник не вечен и никуда не продвигает кино. Опыты приложения классики к нашим дням на какое-то время впрыснули в кино немного капель из былого океана творческих идей. Интересны в этом смысле опыты Григория Константинопольского с его показанной в конкурсе "Грозой" и прошедшим по ТВ сериалом "Мертвые души": столкновение "вчера" и "сегодня" дало нужный эффект "отстранения", взгляд Островского и Гоголя на нашу современность оказался проницательным. И главное, в наше кино вернулась наконец свойственная русской литературе традиция критического реализма, вернулся интерес к жизни "маленького человека", современного Башмачкина.

Фестиваль ясно показал, что в кино пришли очень крутые новые дарования, в них бурлит энергия, у каждого есть свой взгляд, стиль и сильные, богатые по тембру голоса. Авторы таких фильмов, как "Хандра", "Смерть нам к лицу", "Седьмой пробег по контуру земного шара", обладают перспективными талантами, каждая из картин может стать началом целых направлений развития кино многослойного, въедливого и внутренне свободного. К ним можно добавить и авторов некоторых короткометражных фильмов - и у Ивана Соснина ("Большая восьмерка"), и у Константина Абаева ("Спиридон"), и у Орхана Абулова ("Ты здесь") явно есть своя художественная программа, которую они осуществляют последовательно и увлеченно. Это люди с живыми глазами и ясной целью, обладающие оптимизмом и энергией, - остается пожелать им сохранить в себе эти качества как можно дольше.

В ответ на показанные фильмы пришло как никогда много зрительских рецензий. Были серьезные аналитические статьи, которые заслуживали бы публикации в профессиональных киноизданиях. Они есть на фестивальном сайте, советую их почитать - статьи Кристины Врабий о "Хандре", Владимира Максакова о "Странниках терпенья", Натальи Летаевой о короткометражке "Ты здесь", Ольги Юсовой о "Гипнозе", серии рецензий Андрея Евтушенко или Николая Челнокова... Авторы фильмов могут быть счастливы, что у них такая публика.

Интересно было наблюдать, какие названия привлекают публику. Еще полвека назад слово "канкан" было хорошим манком - теперь, увидев название "Grand канкан", отвыкшие от музыкального кино зрители проходили мимо. Зато "Седьмой пробег по контуру земного шара" и "Расскажи мне про завтра" исправно интриговали, компьютеры зафиксировали скачок интереса. Напиши Толстой сегодня "Анну Каренину", ему бы пришлось назвать роман "Смерть под электричкой".

Были загадочные казусы. Рецензии одного из авторов сразу выходили в ореоле явившихся волшебным образом нескольких десятков "лайков". По поводу некоторых картин отзывы сыпались в невиданном количестве - и все словно написаны одной рукой, с одними и теми же восторженными эпитетами и высочайшей оценкой даже того, чего в фильме нет. Такие фокусы разоблачались самими же читателями, но вызывали понятное сомнение в безупречности зрительских "рейтингов". А жаль - именно обратная связь с аудиторией, мгновенный отклик зрителей выгодно отличают онлайн-фест от всех прочих, это его козырь.

Кроме России, нас смотрело значительное количество зрителей из Украины, Казахстана, США, Германии, Великобритании, очень много польских друзей фестиваля. Благодаря неутомимой просветительской деятельности добровольной помощницы фестиваля Светланы Агошковой в Варшаве прошла онлайн-дискуссия о фильме "Гроза" с участием видных ученых. Были зрители из совсем экзотических уголков планеты типа Мозамбика, Сейшел, Камбоджи, Сенегала, Сингапура... Сказано же: международный фестиваль нового типа - показывает русское кино всему миру.

Нас смотрели зрители из Украины, Казахстана, США, Германии, Великобритании, Польши

Голосование зрителей шло бурно. Мюзикл "Три мушкетера" даже поставил рекорд за все годы фестиваля - 860 голосов. Свое мнение - у профессиональных жюри, оценивших художественные достоинства произведений. И снова отметим, что театр пользовался едва ли не большим спросом, чем кино: пики посещаемости приходятся на фильмы "Доктор Лиза" и спектакль "Три мушкетера".

В момент, когда пишутся эти строки, мы еще не знаем победителей главного конкурса и результаты голосования зрителей. Но уже известно, что в номинации "Театральный антракт" лауреатом стала "Золушка" "Геликон-оперы" в постановке режиссера Ильи Ильина, гран-призером конкурса короткого метра - лирическая драма Орхана Абулова "Ты здесь"; дипломами награждены фильмы "Большая восьмерка" (лучший сценарий), "Спиридон" (операторы), Мария Лапшина (роль в фильме "Ты здесь") и юный актер из "Романа" Георгий Тадтаев.