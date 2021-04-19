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19 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 15 апреля 2021 года № 63 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 15 апреля 2021 г.
Опубликован 19 апреля 2021 г.
Вступает в силу 15 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 12 апреля 2021 г. № 06-00-07/04-912-2021, протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 14 апреля 2021 г. № 34-П постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "по 15 апреля 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 мая 2021 г. включительно";

б) в абзаце первом пункта 3 слова "по 15 апреля 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 мая 2021 г. включительно";

в) в пункте 4 слова "по 15 апреля 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 мая 2021 г. включительно".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов



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