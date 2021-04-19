Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С"

Специалисты "Уралвагонзавода" продемонстрировали представителям инозаказчика возможности совместной работы самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е".

Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех" во время показа созданная "Уралтрансмашем" артиллерийская установка выполнила стрельбу на максимальную дальность 40 километров и показала отличное взаимодействие с БПЛА. Демонстрационный показ состоялся на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.

"Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений "Ростеха".

В ходе совместной работы "Орлан-10Е" осуществлял передачу координат цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.