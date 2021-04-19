Указ главы Республики Крым от 17 апреля 2021 года № 92-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать прибывающих на территорию Республики Крым с территории иностранного государства, в том числе в целях транзитного проезда:

2.1. Иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 № 12 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" (зарегистрировано в Минюсте России от 14.04.2021, регистрационный № 63125).

2.2. Иностранных граждан и лиц без гражданства:

При пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

В целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.

2.3. Граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения) обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Республики Крым с территории иностранного государства в целях соблюдения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Республику Крым.

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

2.4. Лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Крым, соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19" (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020, регистрационный № 61759).

2.5. Студентов - иностранных граждан, прибывающих из государств, с которыми уже возобновлено сообщение, обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Республики Крым и в течение 72 часов после въезда на территорию Республики Крым.

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Республики Крым, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Республики Крым соблюдать режим изоляции.

Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР ("МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020 (в редакции от 11.02.2021 № 2)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







