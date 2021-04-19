Мишустин утвердил правила формирования реестра надзорных мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных мероприятий. Ответственным за него ведомством назначена Генеральная прокуратура.

Призванный сделать надзорную сферу более прозрачной реестр заработает с 1 июля. Контролирующие органы не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут в него запланированные мероприятия.

Реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг. Благодаря этому предприниматели в своих личных кабинетах смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения, а затем использовать ее для досудебного обжалования решений контрольных органов.