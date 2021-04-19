Физиологи определили наиболее эффективные тренировки для сжигания жира

Короткие интенсивные физические занятия эффективнее, чем продолжительные и умеренные нагрузки. Такой вывод сделали ученые во время нового исследования.

Они изучили влияние на организм высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), которые занимают не более 20 минут, включая разминку и расслабление. Собственно высокоинтенсивные упражнения длятся менее 15 минут. Прекрасная новость для тех, у кого не хватает времени на занятия спортом! Тогда как по рекомендациям ВОЗ, нужно тратить на тренировки от 150 до 300 минут в неделю.

Под HIIT подразумевается чередование коротких и энергичных упражнений с небольшими периодами отдыха. Ранее было доказано, что такие занятия способны принести пользу для сжигания жиров, особенно если их выполнять на холоде. Кроме того, доказано положительное влияние таких тренировок на работу мозга и скорость метаболических реакций.

Тренировки HIIT дают сопоставимые или даже в разы превосходящие улучшения метаболического здоровья, функции сердца и артериального здоровья, занимая при этом гораздо меньше времени и энергии", пишут ученые в журнале Journal of Physiology.

Они считают, что 4-минутные сеансы HIIT, три раза в неделю, нормализуют уровень сахара в крови у диабетиков второго типа, печеночный жир и кардиореспираторные функции у сердечников.

"Это исследование особенно важно сейчас, когда люди ищут новые и захватывающие способы заниматься регулярными физическими упражнениями после года снижения физической нагрузки", говорится в публикации.