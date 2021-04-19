NI: Дроны обеспечат российским военным преимущество в Арктике

Российский беспилотный летательный аппарат ZALA 421-08M восхитил обозревателя американского журнала The National Interest. Дрон может выполнять задачи даже в экстремальных условиях Арктики.

Как сказано в статье, он сможет в течение полутора часа свободно летать при температурах до минус 52 градусов. При этом военные будут вести оптическое и тепловизионное наблюдение из отапливаемых станций или бронемашин.

Отмечаются и другие качества дрона - легкий вес и современная система управления. ZALA 421-08M постоянно держит связь с наземными подразделениями и передает им разведывательную информацию, анализируя местность. Эта особенность выводит боевые возможности российской армии в Арктике на новый уровень, считает автор статьи.

The National Interest делает вывод: такие разработки как ZALA 421-08M дают возможность России закрепить свое превосходство в Арктике.

Напомним, что ранее "РГ" уже писала о ZALA 421-08M. Его спроектировали в группе компаний "Калашников".