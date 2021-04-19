Пять человек пострадали в результате стрельбы в Луизиане

Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Как сообщает местная телекомпания KSLA, все пострадавшие были отправлены в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел в дорожной пробке. Полиция начала расследование происшествия. Власти призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, связаться с полицией.

Как отмечает Reuters, за последние сутки в США произошло как минимум три перестрелки с пострадавшими: три человека погибли в Остине (штат Техас); трое были убиты и двое ранены в результате стрельбы в баре в Кеноше (штат Висконсин).

В связи с учащением подобных случаев в США в последнее время возросло давление на власти с требованием ужесточить правила обращения с оружием.