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Пользователей призвали не нажимать на опасную ссылку в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
19.04.2021,  
22:48
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В групповых чатах WhatsApp массово распространяется новая вредодосная ссылка, нажатие на которую поможет злоумышленникам взломать учетную запись пользователя.

Как пишет Phone Arena, ссылка маскируется под официальное обновление WhatsApp, якобы позволяющее получить доступ к новой розовой теме приложения и ряду других полезных функций.

Однако пользователь, нажавший на фальшивую ссылку, "может стать свидетелем взлома своей учетной записи", пишет издание. По данным сайта, в результате хакерской атаки человек может лишиться доступа к аккаунту.

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Если пользователь случайно открыл "розовую ссылку" или подозревает, что с его учетной записью что-то не так, ему необходимо удалить приложение, которое установилось по ссылке (оно может называться WhatsApp Pink), завершить все сессии WhatsApp Web, очистить кеш браузера и проверить разрешения, которыми обладают установленные приложения, чтобы найти среди них подозрительные.

WhatsApp
Фото: Скриншот YouTube
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